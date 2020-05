"Neymar reste avec nous"

Le Paris Saint-Germain ne retrouvera pas les terrains avant le mois d'août. En attendant les Coupes nationales ou la Ligue des champions, les joueurs ont été sacrés champions de France de la saison 2019-2020 de Ligue 1.

Une situation étrange pour les joueurs parisiens, qui ne devraient pas non plus retourner à l'entraînement avant le début du mois de juin et qui vont devoir rester chez eux pour le moment.

Et en attendant le mois d'août, le PSG va surtout devoir s'occuper de son mercato estival. Et parmi les dossiers que le club parisien doit contrôler se trouvent ceux de Neymar Junior et Kylian Mbappé, qui font l'objet de rumeurs incessantes concernant le Barça et le Real Madrid.

Leandro Paredes, coéquipier de Neymar, s'est confié face à ces rumeurs et a répondu aux questions concernant des possibles échanges entre Messi et Neymar.

"Si Messi met la pression sur Neymar pour revenir au FC Barcelone ? Je ne parle pas de ça avec lui. Mais non, il reste avec nous. Neymar m'appelle toujours. Maintenant que nous sommes confinés, il m'appelle en visio et on échange beaucoup", a confié Paredes pour 'Fox Sports' dans son pays.