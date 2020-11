Neymar se prépare pour affronter Leipzig

Le Parc des Princes attend le RB Leipzig qui affrontera demain soir le club français.

L'équipe de Tuchel a du mal cette année en Ligue des champions. Après deux défaites et une victoire, les Parisiens pointent à la 3e place du groupe. En avance avec six unités, soit 3 de plus que le PSG, se battent Manchester United et le RB Leipzig, leurs adversaires de mardi.

Le PSG attend Neymar à son meilleur niveau. Ils s'appuieront sur les prouesses du Brésilien pour battre les Allemands.

Les Parisiens veulent à tout prix éviter une nouvelle contre-performance. C'était la dernière séance d'entraînement pour Neymar et les autres avant le grand rendez-vous.