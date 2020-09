Neymar tacle lui aussi la direction du Barça

Ce vendredi matin, Lionel Messi a publié un message d'adieu à Luis Suarez, son ami, poussé vers la sortie par Barcelone après l'arrivée de Koeman sur le banc. L'Argentin n'a guère apprécié la façon dont l'Uruguayen a été traité, et il l'a fait savoir dans son message.

" Tu méritais qu'on te dise au revoir à la hauteur de ce que tu es : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, qui a réalisé de véritables exploits à la fois pour l'équipe mais aussi individuellement. Et pas qu'on te vire comme ils l'ont fait. Mais en vérité, au point où en sont les choses, plus rien ne me surprend", a écrit le capitaine barcelonais.

Quelques heures après, Neymar Jr, ancien joueur du Barça (2014-2017), a lui aussi taclé la direction blaugrana sous le message de La Pulga : "C'est incroyable comment ils font les choses", a écrit l'attaquant du PSG.

Un message court, mais qui veut tout dire.