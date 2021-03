Neymar touchera 25 millions par an avec Puma

Puma a réussi à convaincre Neymar avec beaucoup d'argent. Après l'officialisation en septembre dernier de son départ de Nike pour rejoindre la marque allemande, les chiffres sont désormais connus.

Selon 'Forbes', Puma a proposé à Neymar un contrat de 25 millions d'euros par an. Un chiffre que n'ont pas atteint Leo Messi ou Cristiano Ronaldo.

L'argent a été l'une des raisons pour lesquelles Neymar a quitté Nike, avec qui il a signé en 2011 un contrat jusqu'en 2022, pour se lancer à fond dans la marque allemande, qui sponsorise déjà le joueur du PSG.

'The King is Back', a écrit Puma il y a quelques semaines au moment d'annoncer la signature de Neymar. Avec ce contrat, il se place en tête de l'histoire du sport. Messi touche 19 millions avec Adidas et Cristiano, 16 avec Nike ...

"J'ai grandi en regardant des vidéos de légendes comme Pelé, Cruyff, Eusebio et Maradona. Ils étaient tous les rois du terrain, les rois de mon sport. Et ils avaient quelque chose en commun : l'amour du jeu, la détermination à être la meilleure version d'eux-mêmes et un esprit qui unit tout", expliquait alors Neymar.