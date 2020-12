Neymar toujours incertain pour Lille

Thomas Tuchel a nourri l'espoir des supporters du Paris Saint-Germain lors des derniers jours en assurant que les médecins faisaient tout pour que Neymar soit sur pied pour affronter Lille.

La rencontre contre Lille sera une rencontre pour reprendre la première place du classement de Ligue 1, et Neymar est toujours incertain après sa blessure à la cheville subie lors du match contre Lyon.

Mais les possibilités de voir le Brésilien sont de plus en plus minces alors que, selon les informations de 'L'Équipe', le joueur serait resté en soins ce jeudi et n'aurait pas repris l'entraînement.

En revanche, le média souligne que les examens passés par Neymar mercredi auraient été rassurants. Mais le staff du PSG ne prendra aucun risque quant à la santé de son numéro 10.