Neymar, véritable arme électorale à Barcelone

Le FC Barcelone connaîtra bientôt son nouveau président, les élections auront lieu le 24 janvier prochain et plusieurs candidats devront présenter le meilleur des projets possible afin de remporter le plus de voix.

Et l'un des arguments phares des campagnes à venir n'est autre que Neymar. D'après 'Sport', le joueur du Paris Saint-Germain serait dans le viseur de plusieurs candidats.

Ces mêmes candidats auraient déjà approché la star brésilienne et selon le journal espagnol ce dernier "n'a pas l'intention de prolonger sa relation contractuelle avec le PSG, peu importe à quel point la presse française annonce en grande pompe que l'ancien joueur du Barça est heureux au PSG, qu'il se sent adapté à Paris et à la Ligue 1. La star brésilienne a décidé de quitter Paris à la fin de cette saison"

Simple stratégie ou véritable projet de la part des potentiels présidents barcelonais, toujours est-il que la rumeur persiste malgré les récentes nouvelles parlant d'une prolongation du numéro 10 parisien.