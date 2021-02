Neymar veut gagner la Ligue des champions avec le PSG

Neymar Junior se rapproche de plus en plus d'une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain et ne cesse de déclarer son amour au club parisien depuis quelques jours.

Le numéro 10 brésilien rêve de pouvoir remporter une deuxième Ligue des champions, lui qui l'avait déjà remporté avec le Barça en 2015, et a confié pour le 'Daily Mail' qu'il voulait le faire avec le PSG cette fois-ci.

"Je veux gagner la Ligue des champions avec le PSG et la Coupe du monde avec la sélection du Brésil. Je sais ce que c’est de gagner une Ligue des champions et je suis sûr que j’atteindrai une nouvelle fois la finale avec le PSG", a déclaré l'attaquant brésilien.

L'ancien joueur de Santos est aussi revenu sur la pandémie actuelle et sur le fait qu'il ne pourra pas organiser de grande fête pour ses 29 ans cette année : "En raison de notre position publique, nous devons nous préserver un peu plus. Nous ne pouvons pas faire certaines activités qui peuvent nuire à notre corps, mais nous avons le devoir de chercher des distractions en dehors du terrain, afin de garder l'esprit léger et concentré sur notre activité de footballeur."

"Nous savons tous comment équilibrer correctement notre temps de travail avec le temps que nous devons passer avec nos familles, nos amis ou simplement nous amuser. Nous ne sommes pas différents des autres dans notre rapport entre le travail et l’amusement", a-t-il ajouté sur sa vie en dehors du football.