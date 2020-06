Neymar visé par une plainte pour homophobie

Depuis le début du confinement, la famille Neymar a fait les Unes de la presse people du Brésil. La mère du joueur du PSG a surpris tout le monde en s'affichant dans les bras d'un jeune mannequin de 22 ans.

Depuis cette annonce, la famille ne vit plus tranquille. Toutes les semaines on a droit à un nouvel épisode de ce feuilleton. Nadine Gonçalves, 52 ans, discrète jusqu'ici, ne cesse de faire parler d'elle en raison de sa relation, la presse avait évoqué qu'elle avait quitté Tiago Ramos à cause de sa biséxualité, cependant, quelques semaines après, elle s'est remise avec.

Son entourage n'a jamais vraiment accepté sa relation avec le jeune homme de 22 ans... Surtout après les révélations à son sujet, affirmant que le jeune homme a eu une relation avec le cuisiner de Neymar, ou encore, avec une femme espagnole d'une cinquantaine d'années, qui l'accuse de violence domestique.

Neymar, s'est confié à ses amis sur ce qu'il en pense de la relation de sa mère et du jeune mannequin, que beaucoup voient comme un simple profiteur. La conversation de Neymar avec ses amis a fuité dans la presse, et n'a pas manqué de susciter la polémique au Brésil, en raison des propos homophobes de Neymar et ses amis à l'égard de Tiago Ramos.

Neymar traite le petit ami de sa mère de "petit pédé" et d'"enculé". Un de ses amis dit qu'il faudrait lui "mettre un balai dans le cul". Lundi dernier, Agripino Magalhaes, un activiste LGBT, a déposé une plainte pour "crime d'homophobie et incitation à la haine" contre Neymar et ses amis.

Ce mardi, le parquet de São Paulo a confirmé avoir reçu une plainte pour homophobie contre Neymar...