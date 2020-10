Ni au Milan, ni au PSG, Bakayoko file à Naples

Annoncé au Paris Saint-Germain mais également au Milan AC, Timoué Bakayoko devrait finalement s'engager avec Naples.

En effet, d'après 'RMC', c'est le Napoli qui en tête dans cette course au milieu de terrain Blues. D'autant plus que les Parisiens semblent avoir trouvé chaussure à leur pied avec le prêt de Danilo Pereira (non officialisé).

Toujours selon la même source, l'ancien monégasque se serait dit ravi d'évoluer sous Gattuso.