Ni Liverpool, ni le Barça : Diego Carlos n'a d'yeux que pour Séville

En juin 2016, c'est dans un relatif anonymat que Diego Carlos quittait Estoril pour rejoindre le FC Nantes contre un chèque de 2 millions d'euros.

Quatre ans plus tard, le Brésilien de 27 ans serait l'une des cibles prioritaires de Liverpool et du FC Barcelone en vue du prochain mercato estival.

Néanmoins, Il est sous contrat avec Séville jusqu'en 2024 et compte bien aller jusqu'au bout de son bail.

"Il y a beaucoup de rumeurs qui sortent, mais je ne sais pas. Je pense à terminer la saison du mieux que je peux et je laisse ça pour plus tard. Ce sont des choses très sérieuses pour moi et ce genre de situation doit être laissé pour plus tard."

"Je me concentre exclusivement sur le championnat et sur la meilleure fin possible pour Séville", a-t-il expliqué.