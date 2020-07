Nice cÃ¨de en amical contre les Rangers

Après l’Olympique Lyonnais (0-2), ce fut au tour de l’OGC Nice de s’incliner en amical contre le géant écossais du FC Rangers. Les Aiglons ont perdu sur le même score, avec des buts concédés en chaque fin de période.

L’ouverture de la marque a été l’œuvre de l’inusable Jermain Defoe. L’ancien international anglais a scoré juste avant la pause en profitant de la naïveté des Niçois. On peut dire la même chose pour ce qui est du deuxième but, inscrit par Jaime Barjonas à la suite d’une touche rapidement jouée. La défaite niçoise aurait pu être encore plus conséquente sans un sauvetage d’Andy Pelmard en fin de partie (90e).

Malgré la défaite, il s’agit d’une belle répétition générale pour le Gym à un mois de la reprise de la Ligue 1. L’équipe de Patrick Vieira va encore se mesurer au Standard de Liège (25 juillet) et au Stade Rennais (15 aout). Un succès ferait du bien au moral puisque l’OGCN a perdu trois fois et fait un match nul depuis l’entame de la préparation.

Pour ce qui est des Rangers, ils continuent de monter en puissance en vue de leur 8e retour de la Ligue Europa face au Bayer Leverkusen. Ils avaient perdu à l’aller, mais l’exploit reste possible face aux Allemands.