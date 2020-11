Nice et Reims continuent leur remontée

Plusieurs rencontres de championnat se sont tenues ce dimanche à partir de 15h. L’OGC Nice était notamment de sortie, et n’a pas failli à sa tâche en allant gagner largement à Angers (3-0). Outre le Gym, le FC Metz s’est aussi imposé à l’extérieur aux dépens de Nîmes (1-0). Reims a fait le boulot sur ses terres contre Strasbourg (2-1), tandis que Dijon et Lorient se sont quittés dos à dos (0-0).

Nice assure malgré un calendrier infernal

Malgré l’enchainement des matches et aussi un contexte difficile après le drame qui s'est produit dans leur ville cette semaine, les Niçois continuent leur bonne série. Face au SCO, ils ont enchainé leur cinquième match sans défaite de suite en L1, et aussi une troisième victoire en moins d’un mois. Contre une équipe angevine à la ramasse, les Aiglons n’ont pas eu beaucoup de difficultés pour imposer leur loi. Le match était plié après 23 minutes avec des réalisations de Rony Lopes et de Pierre Lees Melou. En fin de partie, le rentrant Hichem Boudadoui s’est chargé d’aggraver la marque. C’était une belle victoire pour les visiteurs, mais leur coach, Patrick Vieira, faisait un peu la moue au coup de sifflet final. Et pour cause ; il a vu son capitaine Dante sortir sur blessure. Evacué sur civière, le Brésilien risque d’être immobilisé pendant un long moment.

Tout comme Nice, le Stade de Reims a également confirmé sa belle forme du moment. Après avoir corrigé la semaine dernière Montpellier, les Champenois ont pris le dessus sur un concurrent pour le maintien, en l’occurrence Strasbourg. L’équipe de Guion a réalisé une excellente entame de match, et elle en a été récompensée par deux buts inscrits. Les Alsaciens ont vite réduit le score par le biais de Ludovic Ajorque, mais ils n’ont pas su insister pour sauver le point du nul. Le Racing retombe dans ses travers.

Les Messins sur leur lancée

Le FC Metz s’est hissé à la 6e place du classement en l’emportant sur le terrain de Nîmes. Bien qu’ayant joué pendant plus d’une mi-temps en infériorité numérique, les Grenats ont encore été très solides. Et pour marquer, ils s’en sont remis à Lamine Gueye. Frédéric Antonetti réalise un sans-faute depuis son retour sur le banc, à la place de Vincent Hognon.

Seule équipe de championnat à n’avoir toujours pas gagné cette saison, le DFCO a encore manqué de s’imposer. Opposé à Lorient à domicile, l’équipe bourguignonne n’a pas pu matérialiser sa légère domination. Les Merlus, eux, n’ont rien monté, comme en témoigne leur nombre de tirs cadrés. Au vu du scénario, les Dijonnais peuvent donc nourrir des regrets. Stéphane Jobard peut commencer à s’inquiéter pour son poste d’entraineur.