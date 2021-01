Julien Fournier évoque la piste Lucien Favre

Au moment de l’arrivée de Bob Ratcliffe et d’Ineos à la tête de l’OGC Nice, le projet était clair. Le club de la Côte d’Azur avait pour ambition de jouer les premiers rôles en Ligue 1, tout en basant sa politique sur l’achat de jeunes joueurs avec l’idée d’une forte plus-value dans les années qui suivent. Deux ans après le rachat, il est clair que le club niçois mise tout sur la jeunesse avec notamment les arrivées d’Amine Gouiri ou encore Kasper Dolberg.

Patrick Vieira devait donc occuper le rôle de post-formateur en même temps qu’inculquer une philosophie de jeu aux Aiglons afin de jouer le haut du tableau. Suite à l’arrêt prématuré du championnat la saison dernière et à une belle cinquième place, l’entraîneur français avait conservé son crédit malgré un jeu loin d’être séduisant. Le recrutement de Gouiri, Rony Lopes durant l’été devait donc permettre au club de continuer sur sa lancée.

Mais, d’abord rapidement éliminé de la Ligue Europa, Nice a plongé en championnat, se retrouvant dans la deuxième partie de tableau. Une situation pas au goût des propriétaires anglais qui ont gentiment remercié Vieira début décembre. Le groupe a été repris par Adrian Ursea, qui gardera son poste jusqu’à la fin de la saison. Mais l’ancien adjoint sait que son interim n’ira pas plus loin.

Une saison historique avec Favre

"'Adri' sait parfaitement que la demande qui lui a été faite, c'est d'entraîner l'équipe jusqu'à la fin de la saison, a déclaré Julien Fournier dans 'L’Equipe'. Il sait aussi qu'on regardera pour un entraîneur la saison prochaine. C'est fait en toute transparence avec lui et les autres membres du staff. La porte n'est pas fermée pour que ça aille au-delà avec lui, mais ce n'est pas le plan de départ."

Avec seulement une seule victoire lors de ses six matches, Ursea n’a pas vraiment un bilan qui plaide en sa faveur. Mais son but est de remettre Nice sur les bons rails afin de préparer le terrain à son successeur. Un nouvel entraîneur qu’il pourrait bien connaître puisque le nom de Lucien Favre, dont il a été adjoint entre 2016 et 2018, revient avec insistance sur la Promenade des Anglais.

Sous les ordres du Suisse, les Aiglons avaient signé leur meilleure performance depuis 40 ans avec une troisième place en 2016-2017. Un retour aux affaires de Favre, limogé récemment par le Borussia Dortmund, est-il possible ? Fournier préfère botter en touche.

"Je ne vais ni répondre oui, ni répondre non, balaie Fournier. Mais n'y voyez aucun message caché. Je ne donnerai aucun nom."