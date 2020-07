Nice - L'Europe est "un coup d'accélérateur" pour Rivère

Classé cinquième de la dernière saison de Ligue 1, l'OGC Nice a profité de la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France pour se qualifier pour la prochaine Ligue Europa. Déjà ambitieux, le projet des Aiglons, mené par Ineos, s'apprête donc à progresser encore plus vite que prévu. C'est en tout cas le sentiment de Jean-Pièrre Rivère, le président du club, qui estime qu'être européen la saison prochaine est une chance pour Nice. Ainsi qu'un sérieux gain de temps.

"C'est un coup d'accélérateur et nous en sommes ravis"

"On a eu la chance ces cinq dernières années de jouer trois fois l'Europe. Et on a constaté à chaque fois que c'était une formidable expérience pour de jeunes joueurs. On grandit plus vite quand on joue l'Europe, bien sûr. C'est un coup d'accélérateur et nous en sommes ravis", a ainsi expliqué le dirigeant, invité mardi de L'Équipe du Soir. Heureux d'être qualifié pour la prochaine Ligue Europa, Jean-Pierre Rivère a surtout l'ambition de jouer régulièrement ce genre de compétitions.

"On a un projet très clair : on se donne deux à trois ans pour être régulièrement dans les cinq-six premiers du Championnat. C'est notre objectif. Après, il faut du temps. On a beaucoup de retard sur des équipes qui sont devant nous, dans beaucoup de domaines aujourd'hui : Monaco, Marseille, Lille... À nous de beaucoup travailler pour nous mêler à ce peloton de tête", a argumenté le président. Avec son recrutement séduisant, l'OGC Nice s'impose comme un compte amené à compter en France.