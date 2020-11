Morgan Schneiderlin : "On ne peut pas tout mettre sur l’inexpérience"

Troisième du groupe C avec trois points au compteur, l'OGC Nice avait l'occasion de revenir à hauteur de son adversaire du soir, jeudi, en Ligue Europa. Les Aiglons affrontaient le Slavia Prague à l'Allianz Riviera. Un rendez-vous décisif dans la course à la qualification, que Morgan Schneiderlin entendait aborder avec détermination.

"On sait que notre destin en Europa League passe par ce match charnière, on doit tout faire pour gagner. Nous avons fait une mauvaise prestation à aller, nous n’avons pas eu le rendement que nous aurions dû avoir. On sait où on a fait des erreurs et où on doit mettre l’accent pour leur faire plus mal", avait ainsi déclaré le milieu de terrain, arrivé cet été en provenance d'Everton, qui fêtait son retour dans le groupe niçois après avoir été écarté des terrains car positif au coronavirus.

Malheureusement, la réalité du terrain a été bien différente... Les Aiglons se sont inclinés à domicile (1-3) et voient leurs chances de qualification s'en aller, ou presque. En effet, les hommes de Patrick Vieira comptent six points de retard à deux journées de la fin, et peuvent toujours espérer un miracle grâce à la différence de buts.

"On est jeunes, on ne peut pas tout mettre sur l’inexpérience"

Après la rencontre, Morgan Schneiderlin ne se faisait pas de faux espoirs. "On aurait dû faire mieux. On n'est pas non plus tombé dans un groupe aussi facile que tout le monde prétendait mais on aurait dû sortir de cette phase de groupes, on est jeunes, on ne peut pas tout mettre sur l’inexpérience. Depuis le premier match, on s’est dit qu’il fallait que l’on apprenne vite, on ne l’a pas fait et aujourd’hui, on est quasi éliminés", a ainsi confié le milieu au micro de 'RMC Sport', très déçu par ce mauvais résultat.

"Je pense qu’en première mi-temps, on fait ce qu’il faut dans l’intensité, on se crée quand même des occasions. Mais on se prend un but… Je ne sais pas. Il ne fait pas exprès. Il peut tirer 100 000 fois, il ne la mettra plus. Donc voilà, c’est un coup du sort mais je pense que l’on a bien réagi en début de seconde mi-temps, on leur a posé des problèmes, on égalise... Et on se prend un but sur corner qui nous plombe. Et après, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise… ? Après c’est anecdotique", a-t-il ajouté, dépité.