Nice n'écarte pas la possibilité de conserver Saliba en fin de saison

Nice a profité de la situation compliquée de William Saliba à Arsenal pour le rapatrier en France et pour trouver un accord de prêt de six mois avec l'ancien Stéphanois et le club londonien.

Le défenseur central espère pouvoir se relancer à Nice, et le club niçois a confiance en le jeune défenseur. À tel point que Jean-Pierre Rivere n'écarte pas de le conserver plus longtemps, comme il l'a expliqué pour le 'Metro' en Angleterre.

"Au bout de 6 mois, on verra - aujourd'hui, il appartient à un club qui s'appelle Arsenal. En juin, tout le monde se réunira et décidera", a commencé le président de Nice avant de confirmer que la possibilité de le garder existait.

"Une porte est toujours ouverte dans la vie. Lorsque vous êtes dans une situation où les parties peuvent parler, les portes sont ouvertes. Nous n'en sommes pas encore là", a confié Rivère pour le média anglais.