Vieira : "Compliqué de parler de football après l'attentat"

Balayé par le Bayer Leverkusen (6-2) lors de son premier match de Ligue Europa, l'OGC Nice a remporté son premier succès européen de la saison, jeudi soir, contre l'Hapoël Beer-Sheva (1-0). Une victoire qui passait forcément au second plan, après l'attaque terroriste menée à la basilique Notre Dame de l'Assomption le jour-même.

"C'est compliqué de parler de football après l'attentat. On pense aux familles des victimes, à tous ces Niçois qui sont dans la souffrance, dans le deuil. Ça parait dérisoire, bien sûr, mais c'est notre métier, et on voulait aussi représenter les couleurs du club. Ce drame nous affecte tous. Le pays est en deuil. Mais il faut rester debout", a ainsi confié Patrick Vieira, l'entraîneur des Aiglons, en conférence de presse d'après-match. Touché, le Français a ensuite tenté de parler football, à moitié satisfait.

"C'était important de se rassurer. On a essayé de mettre beaucoup d'intensité et de rythme en première période, et on a réussi des choses intéressantes, notamment dans la vitesse de transmission du ballon. Mais on a manqué de rigueur sur le plan offensif en seconde. On n'était pas à l'abri de concéder un but à la fin, même si on a été plutôt solides en phase défensive. Ce qui m'a dérangé, c'est notre manque d'opportunités dans les trente derniers mètres. On doit s'améliorer et être plus agressifs dans cette zone. On ne pénètre pas assez dans la surface adverse. On joue un peu trop facile par moments. Il faut qu'on marque plus souvent", a-t-il ajouté. Jeudi soir, l'essentiel était ailleurs.