Patrick Vieira veut redonner confiance à Rony Lopes

Fraîchement qualifié pour la Ligue Europa suite au succès du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France, l'OGC Nice aborde la saison prochaine avec de nouvelles ambitions. Racheté par Ineos, le Gym est un club qui entend bien figurer à la fois à l'échelle nationale et européenne, et se donne les moyens d'y parvenir.

Fort d'un recrutement déjà bien avancé, Nice s'est attaché les services de Rony Lopes, prêté avec option d’achat par le FC Séville, mercredi. L'ancien de l'AS Monaco va donc retrouver la Ligue 1 et une région qu'il connaît bien, et devrait s'avérer d'une grande aide pour l'équipe entraînée par Patrick Vieira. L'entraîneur des Aiglons s'est justement félicité de l'arrivée de sa nouvelle recrue, et s'est donné pour objectif de redonner confiance au milieu offensif portugais.



"Rony Lopes a l’habitude de jouer sur le côté, mais il peut jouer aussi à l’intérieur comme à City. Il est capable de marquer et de donner des passes. Il a besoin de retrouver de la confiance après sa saison difficile à Séville, mais l’OGC Nice peut beaucoup lui donner. Il a encore du travail avant de retrouver son meilleur niveau physique, mais on va l’aider", a ainsi déclaré le technicien, en conférence de presse. Pour rappel, Rony Lopes n'a jamais été en mesure de s'imposer en Andalousie...