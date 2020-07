Rivère : "De l'attente... Mais pas de fantasmes"

Racheté par le puissant groupe INEOS l'été dernier, l'OGC Nice aborde la deuxième saison de son ambitieux projet. Très actifs sur le marché des transferts, les Aiglons ont déjà été très inspirés en enrôlant des éléments comme Hassane Kamara, Amine Gouiri ou encore Morgan Schneiderlin.

De quoi donner encore un peu plus d'espoirs à leurs supporters, alors que l'engouement autour du club se veut croissant. Toutefois, Jean-Pierre Rivère, le président du club, a tenu à tempérer. "Il y a des fantasmes, on peut le comprendre. Ineos est puissant, il a fait des investissements dans le sport et dans l'OGC Nice. Mais la puissance d'Ineos n'a rien à voir avec ce qu'il va mettre dans l'OGC Nice. On a un budget raisonnable, certes supérieur à ce qu'on avait auparavant, qui nous permet de bâtir ce projet. On va le faire tranquillement, sereinement", a ainsi expliqué le dirigeant de l'OGC Nice, samedi, lors d'une interview accordée à Canal+.

"L'ambition est élevée. Sur 2, 3 ou 4 ans, on veut monter une équipe capable de jouer les Coupes d'Europe régulièrement. Ça prend du temps, il y a de l'attente... Mais pas de fantasmes ! Il n'y a pas un flot d'argent qui va couler à l'OGC Nice. On va faire des investissements raisonnés et raisonnables", a ensuite expliqué Jean-Pierre Rivère, lucide. Le recrutement de l'expérimenté Morgan Schneiderlin contre la somme dérisoire de 2 millions d'euros en atteste.