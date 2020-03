Vieira annonce la poursuite des entraînements

La LFP a officialisé la suspension de la Ligue 1 et la Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre. Les clubs de Ligue 1 vont donc devoir prendre leur mal en patience et la suite logique semble être l'arrêt des entraînements comme c'est le cas avec le Paris Saint-Germain.

Le club de la capitale a annoncé cette décision ce vendredi. Mais contrairement au champion de France en titre, l'OGC Nice compte poursuivre ses entraînements et a déjà prévu trois séances pour la semaine prochaine. Les Aiglons ont organisé une conférence de presse pour faire le point sur cette situation.

"Les joueurs restent des citoyens. Ils sont bien sûr inquiets, se posent des questions par rapport à tout ce qu’on peut entendre et lire, a expliqué Patrick Vieira. Le message a été très clair avec le doc’ : ils ont aussi des responsabilités par rapport à leur comportement au quotidien. Ils sont conscients de la situation. Il y a des choses à mettre en place pour se protéger et protéger la famille avec le doc’. On les a aussi rassurés par rapport à ce qu’on mettait en place ici, pour qu’ils se sentent en sécurité. On a tous un rôle important à jouer pour combattre ce virus".

"Les entraînements vont continuer, car on n’a pas encore de date pour savoir quand le championnat va reprendre. On doit continuer à s’entraîner tout en prenant des précautions pour préserver la santé des joueurs. On va s’entraîner lundi, mercredi et vendredi matin. C’est un programme aménagé, qui peut aussi changer à tout moment en fonction de l'évolution de la situation et des informations dont on disposera."

"Pour le moment, on va aménager nos séances d’entraînement pour suivre les recommandations et éviter au maximum les contacts. On fera peut-être plus de courses. Il y aura également un travail personnel pour les joueurs : à partir du moment où on est sportif de haut niveau, il faut continuer de faire un petit travail physique à la maison, de s’entretenir pour conserver cette condition physique le plus longtemps possible. Après on attend la date, et tout peut changer rapidement", a indiqué l'entraîneur de Nice.

Jean-Philippe Gilardi, le médecin du Gym, a donné son aval, expliquant cette décision : "En médecine, on appelle cela la balance entre le bénéfice et le risque. Aujourd'hui, on a plus de bénéfices de continuer à s'entraîner que de risques de contamination. Si demain on a un cas dans le vestiaire, forcément, ça va s'inverser. Je leur recommande de ne pas prendre d'avion, de ne pas faire de voyage, de ne pas faire de sortie et d'éviter les restaurants. Les sorties pour le plaisir doivent être limitées".

Jean-Pierre Rivère a toutefois indiqué que la situation peut évoluer à tout moment : "Il y a des clubs qui ont suspendu les entraînements, d'autres qui continuent comme nous. Personne ne détient la bonne solution. Peut-être que lundi, le coach viendra vous dire qu'il suspend les entraînements... C'est très évolutif. Si demain un joueur est porteur du virus, il est évident que ce qu'on vient de dire ne sera plus valable, on mettra tout le monde en quarantaine. On pose un cadre, mais il pourra évoluer dans les jours à venir".