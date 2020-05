Walter Benitez pense à l'équipe de France

Arrivé à Nice en 2016, Walter Benitez a décidé de prolonger son aventure dans le sud de la France, lui qui était en fin de contrat à l'été 2020.

Le roc argentin a été très important dans la réussite des Aiglons lors des dernières saisons, affichant un niveau élevé, mais toutefois insuffisant pour lui permettre de décrocher une première cape en sélection nationale avec l'Argentine.

Mais en restant en France, Walter Benitez sera éligible à une convocation avec les Bleus à partir de 2021, car il pourra à ce moment-là demander un passeport français.

Interrogé par 'Nice Matin' au sujet de son avenir international, Walter Benitez, qui n'a jamais été sélectionné avec l'équipe d'Argentine, ayant seulement représenté l'Albiceleste avec les moins de 20 ans, n'a pas écarté la possibilité de représenter l'équipe de France : "Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais été appelé. On se demande parfois ce que l'on peut faire de plus. Ce serait bien ! J’accepterais de porter le maillot de l’équipe de France avec plaisir ! Mais c’est difficile, il y a Lloris et de très bons gardiens en France".

Benitez fait l'unanimité à Nice

Pour rappel, Walter Benitez a prolongé son contrat avec l'OGC Nice et a déclaré sur le site officiel du club qu'il était fier de poursuivre son aventure avec le club français : "Je suis très content de rester à Nice. C’était la chose à faire pour ma carrière. Je me sens très bien ici. Un beau projet a commencé l’an dernier avec INEOS. C'est un grand club en France mais aussi à l’étranger. C'est très positif. C'est pour cette raison que j'ai décidé de continuer l'aventure".

"Les supporters me demandaient souvent si cela allait se faire et quand… Ça fait plaisir, ça me touche. Ils sont toujours près de nous, et ils sont contents du travail que j'ai fait jusqu'ici pour le club. Aujourd'hui, ça y est… c’est le jour de la signature. Je pense qu'ils vont être contents, tout comme moi", a ajouté le portier de 27 ans arrivé en provenance de Quilmes. Patrick Vieira s'était également réjoui du choix de son gardien numéro 1.

"Cette prolongation, c’est une très bonne chose. Ça fait deux saisons que je travaille avec Walter, et sincèrement je prends beaucoup de plaisir. C’est un très bon gardien et il a un rôle de modèle pour les jeunes joueurs du club. J’admire énormément l’homme. Walter, c’est le professionnel. Il est toujours présent, il s’entraîne dur tous les jours, il connait son corps. C’est un joueur sur lequel on peut compter", a avoué l'entraîneur niçois. Walter Benitez sera donc encore niçois la saison prochaine et pourrait surprendre son monde en tentant d'intégrer l'équipe de France.