Nicklas Bendtner raconte son clash avec Adebayor

Après un début de match compliqué pour l’équipe d’Arsène Wenger (5-1), le buteur danois et l’attaquant Togolais se sont accrochés et sont même passés tout près d’en venir aux mains sur le terrain. Pour le site officiel d'Arsenal, le danois est revenu sur cet accrochage.

"A un moment je ne lui ai pas fait la passe et nous avons eu un échange houleux, a expliqué l’ancien international danois. Beaucoup de choses ont été dites et nous nous sommes confrontés l’un à l’autre. Ensuite il m’a en quelque sorte donné des coups de tête et m’a repoussé en mettant un coup de boule sur le nez. Et puis Gallas est arrivé, nous a séparé et nous a pris à part."

Entre les deux joueurs, les choses sont restées identiques malgré les années : "Nous n’avons jamais essayé d’améliorer les choses. Nous avons appris à respecter le club et l’équipe. Quand nous étions ensemble sur le terrain, nous donnions tout pour l’équipe mais nous n’étions pas amis."