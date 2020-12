Nicolo Zaniolo sur la voie du retour

Nicolò Zaniolo cible 2021 comme l'année officielle de sa renaissance. Son travail après l'opération au genou se déroule bien et le prodige italien reprendra la course dans les prochains jours à Trigoria si l'on se fie aux informations émanant de l'autre côté des Alpes.

Le professeur Fink, l'orthopédiste autrichien qui l'a opéré en septembre après la rupture des croisés contractée lors du match de la Ligue des Nations contre les Pays-Bas, lui a conseillé d'être prudent, mais le joueur giallorosso n'a pas l'intention de rater le championnat d'Europe de 2021. Il est engagé dans une course contre la montre. Pour espérer participer à ce tournoi avec la Squadra Azzurra, il devrait au moins prendre part à la fin de la saison en Serie A. A partir du mois de mars ou avril probablement.

Cependant, la prudence sera de mise, car en plus de la réparation du ligament croisé gauche, un plastique de protection externe a été réalisé. Une pratique bien établie depuis quelques années, notamment dans les autres pays, visant à éviter un certain laxisme des ligaments. Et cette démarche n'était pas de trop pour un joueur qui avait déjà connu une blessure similaire il y a deux ans.

Roma espère et Roberto Mancini aussi. Zaniolo est un élément fondamental tant pour les Giallorossi que pour la sélection transalpine et son rétablissement complet serait une excellente nouvelle pour le début de l'année 2021.