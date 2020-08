Nike dévoile ses nouvelles chaussures de foot ultra innovantes

Pour la rentrée 2020, Nike sort l'artillerie lourde avec une toute nouvelle chaussure qui a nécessité de longues recherches et de tests afin de réinventer la notion de toucher de balle et du confort.

Nike évoque la "chaussure la plus data-dirigée jamais créée". La firme américaine a étudié comment la balle entre en contact avec la chaussure, les ingénieurs de la marque à la virgule ont établi des cartes de pression et des points de données.

Le nom Phantom GT n'est pas un hasard, il fait référence à la conception générative puisque le GT signifie (Generative Texture). Durant deux ans, Nike a mesuré qu'il était important que la texture de la chaussure ne soit pas trop adhérente afin de favoriser les conduites de balle et les frappes.

