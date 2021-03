Niko Kovac évoque la rumeur Alexander Nübel

Depuis son arrivée en Bavière l'été dernier, Alexander Nübel n'a disputé que deux petits matchs. Une situation qui oblige le jeune portier à envisager un départ au terme de cet exercice.

En Allemagne, on affirme que l'AS Monaco a déjà entamé des discussions avec le Bayern Munich pour un éventuel prêt du gardien de 24 ans.

Interrogé en conférence de presse ce mercredi sur cette rumeur, l'entraîneur des Monégasques, Niko Kovac, a préféré botter en toucher.

"Les rumeurs sont toujours là, c’est notre métier, des rumeurs partout, je ne veux pas commenter. On regarde, c’est notre travail quotidien, le travail de Paul (Mitchell) et de la cellule de voir ce dont nous avons besoin la saison prochaine. Moment étrange, il y a moins d’argent, personne ne sait ce qui va se passer, on doit trouver l’équilibre, comme avec Axel ou Krépin, et nous concentrer sur des jeunes talents pas trop chers, pas se précipiter, mais faire le bon choix, on doit bien analyser et maîtriser la situation pour le mercato cet été", a déclaré le Croate.