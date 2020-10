Nîmes met 5000 places en ventes pour la réception du PSG

Le match aura lieu vendredi soir (21h) au Stade des Costières pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 et opposera le Nîmes Olympiques au Paris Saint-Germain.

Si le match opposant Nantes à Brest et celui entre Lille et Lens ne se joueront pas devant plus de 1000 personnes, le match entre Nîmes et le PSG devrait se jouer devant 5000 spectateurs.

En effet, comme annoncé par le club sur son compte Twitter, 5000 places seront disponibles à la vente dès ce mercredi.