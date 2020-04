"Le plan de reprise ? Ahurissant !"

La LFP et les clubs de Ligue 1 souhaitent que le championnat de France reprenne ses droits à la mi-juin pour terminer la saison actuelle. Dans une interview accordée à 'La Provence', Romain Philippoteaux s'est montré plus que sceptique concernant le plan de reprise de la Ligue 1, censé reprendre dans quelques semaines aux environs de la mi-juin, avec une reprise de l'entraînement le plus rapidement possible dès la fin du confinement.

"Le plan de reprise ? J'ai du mal à y croire. Les instances nationales insistent, mais quand on voit le nombre de décès par jour et toutes les grandes manifestations annulées jusqu'en septembre, je ne vois pas comment nous, au foot, ça peut être possible de reprendre les entraînements mi-mai et le championnat courant juin. Échafauder un plan pareil, je trouve ça ahurissant !", a expliqué le milieu offensif du Nîmes Olympique.

"Ce plan est trop précipité. S'il faut y aller, on ira, mais je n'ai pas l'impression qu'on s'occupe vraiment de la santé des joueurs. C'est pourtant préoccupant, et ce, d'autant plus que le jeune de Montpellier, Junior Sambia, est touché par le Covid-19. Ça montre bien que personne n'est intouchable face au coronavirus, évidemment. J'aimerais que le classement de la Ligue 1 soit figé à l’issue de la 27e ou de la 28e journée, même si je peux comprendre qu’un club comme Amiens (19e à 4 points de Nîmes) ne soit pas d’accord avec cette solution. Mais hormis lui, je ne vois pas qui pourrait véritablement se sentir lésé. Ensuite, on attaquerait la préparation estivale et la prochaine saison aux dates habituelles, si la situation sanitaire le permet, bien évidemment", a ajouté Romain Philippoteaux.

Le milieu offensif français considère que les conditions ne sont pas réunies pour une reprise : "On voit très bien que toutes les conditions sanitaires ne sont pas réunies, car si tel était le cas, le gouvernement autoriserait, par exemple, du public dans les stades. En fait, on est en train de faire une entorse à la règle pour le foot, tout ça pour des impératifs économiques. Moi, j'ai peur pour ma santé. Si la saison reprend, on va voyager tous les trois jours et fréquenter un tas de personnes sur les trajets. Même si on a des masques, on est inquiets".

Sous contrat jusqu'en 2022, Romain Philippoteaux a avoué qu'il aimerait finir sa carrière à Nîmes : "Pour moi, les choses sont claires. Avec ma famille, on se plaît énormément à Nîmes. Je suis heureux dans ce club. L'ambiance dans le groupe, le soutien des supporters : tout me va bien. Dès lors, mon objectif, c'est d'abord d'aller au bout de mon contrat à Nîmes et j'aimerais même prolonger d'un an et finir ainsi ma carrière au Nîmes Olympique. À l'issue de cette saison, je vais donc solliciter les dirigeants dans ce sens."