Leonardo vs. Tuchel, et maintenant ?

Cela remonte à deux semaines. C'était après la large victoire du PSG contre Angers au Parc des Princes (6-1). L'ambiance aurait dû être à la fête, mais ce soir-là Leonardo avait décidé de sortir la sulfateuse pour dire à quel point le club n'avait pas apprécié les propos tenus par Thomas Tuchel. La veille en conférence de presse, l'entraîneur allemand avait indirectement remis en question le travail du directeur sportif sur le mercato.

Une prise de position injustifiable pour 'Leo', qui l'a fait savoir le 2 octobre dernier : "On n'a pas aimé. Le club n'a pas aimé et moi non plus. Il faut comprendre la situation que l'on vit actuellement. On va voir en interne comment on agit, mais c'est très clair. Si quelqu'un n'est pas content, on parle il n'y a pas de souci. Mais s'il décide de rester, il faut respecter la politique sportive et les règles du club."

Depuis cette sortie pour le moins cinglante, plusieurs choses se sont passées. Alors que Thomas Tuchel estimait qu'il fallait revoir les objectifs à la baisse au vu de la qualité de son effectif, trois nouveaux joueurs sont venus garnir les rangs du Paris Saint-Germain. Les milieux Danilo Pereira (Porto) et Rafinha (Barça), ainsi que l'attaquant Moise Kean (Everton), se sont tous les trois engagés avec le PSG dans les dernières heures du mercato, apportant un petit peu plus de consistance à une équipe qui en manquait de toute évidence depuis les départs de nombreux cadres (T.Silva, Meunier, Cavani, ...).

Tuchel : "On n'a pas eu de contacts après"

Rafinha s'est même entraîné durant toute la trêve avec ses nouveaux partenaires. Des débuts prometteurs. "C'est un gars technique, humble et agréable. Je suis sûr qu'il va s'intégrer super vite", disait Tuchel jeudi en conférence de presse. La première sortie médiatique de ce dernier depuis le recadrage de Leonardo à son encontre. L'occasion de s'exprimer sur leur relation qui ne s'est pas réellement arrangée durant ces quinze derniers jours, les deux hommes n'ayant pas organisé de meeting pour s'expliquer en tête à tête. "On n'a pas eu de contacts après, confirme Tuchel. Moi, j'ai donné mon avis sur une situation, Leo a donné le sien. Je ne prends rien personnellement. Je donne mon avis parce que j'ai l'impression que c'est mon job en tant qu'entraîneur de me battre pour mon équipe. Maintenant les choses sont claires et on peut aller de l'avant."

La première étape, justement, c'est Nîmes ce vendredi (21h) en ouverture de la 7e journée de L1, puis Manchester United mardi prochain en Ligue des champions. Deux rendez-vous que Thilo Kehrer et Mauro Icardi manqueront à coup sûr puisque le coach a déjà annoncé leurs forfaits. Marquinhos, Julian Draxler et Marco Verratti sont eux incertains pour PSG-MU. Ils rateront le match à Nîmes, au même titre que Di Maria, Kurzawa (suspendus) et Danilo (cas contact), sans oublier Juan Bernat absent pour plusieurs mois. Un retour de trêve internationale délicat pour Thomas Tuchel, qui doit encore composer avec un effectif amoindri.