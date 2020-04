Noël Le Graët officialise la fin de saison

Devant l’Assemblée Nationale, le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé le plan du gouvernement français pour le déconfinement de la France et fait le point sur les conséquences pour le monde du sport.

"La saison 2019-20, notamment de football, ne pourra pas reprendre", a-t-il notamment déclaré. Une information confirmée par le président de la Fédération française de football Noël Le Graët ce mardi soir.

"On a informé le Comex (comité exécutif de la FFF, ndlr), ce qu'il savait déjà, que la Ligue 1 et la Ligue 2 ne démarraient pas, que le National ne démarrait pas non plus ni la D1 féminine. Ces quatre compétitions sont définitivement arrêtées pour la saison 2019-2020", a annoncé le dirigeant dans les colonnes du 'Télégramme'.

La proposition du président de Nice, Jean-Pierre Rivère, soutenu par son homologue lyonnais, Jean-Michel Aulas, de jouer la fin de saison à l'automne, ne verra pas le jour. "Par rapport à l'UEFA c'est impossible", a coupé court le Breton.

En revanche, aucune décision ne semble prise concernant la saison 2020-21, qui pourrait reprendre en août à huis clos.

En ce qui concerne les montées et les descentes, le président de la Fédération française de football a été clair : "Je suis pour l’application des règlements. Il devrait donc y avoir 2 montées de National en D2, la D2 devrait avoir deux descentes et deux montées et donc deux descentes de Ligue 1 car je ne vois pas comment on pourrait faire des barrages."

Tout cela se base donc sur la dernière journée complète jouée, comme il l'a affirmé. "Il n’y a pas d’autre solution. C’est la dernière journée qui comptera pour les équipes européennes, sauf si la Coupe de France, qui est prioritaire, peut se jouer, et si Saint-Etienne l’emporte."

Relégables, Amiens et Toulouse descendraient en Ligue 2 au profit du FC Lorient et du Racing Club de Lens.

Le Mans et Orléans feraient eux l'ascenseur entre la Ligue 2 et le National 1 au profit du Pau FC et de l'USL Dunkerque.