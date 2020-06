Le Graët espère plus de 5000 spectateurs pour la finale de Coupe de France

Dans la nuit de vendredi à samedi, le gouvernement a révélé qu'il autoriserait le retour du public dans les stades, dans la limite de 5000 personnes, à partir du 11 juillet. Une nouvelle dont se réjouit le président de la Fédération Française de Football (FFF) Noël Le Graët, qui espère toutefois que la jauge sera "plus large" pour la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne, qui devrait se jouer le 24 juillet prochain.

"La réouverture des stades à partir du 10 (11) juillet, avec le retour des spectateurs limités à 5000 personnes, représente [...] une étape importante dans l'organisation des matches à venir", explique Le Graët dans un communiqué relayé ce samedi par l'Agence France Presse (AFP).

Il précise que ces mesures évolutives vont permettre "d'envisager une ouverture prochaine plus large d'accueil des spectateurs concernant la finale de la Coupe de France masculine fin juillet, la finale de la Coupe de la Ligue, les demies et la finale de la Coupe de France féminine début août ainsi que la reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 programmés fin août."

Pourtant, le Ministère des Sports ne semblait pas ouvrir la porte à cette hypothèse ces dernières heures, expliquant que "la situation sera réévaluée avant le 11 juillet pour une éventuelle augmentation de cette jauge, à partir de la mi-août." Ce qui laisse entendre que la finale de la Coupe de France, au même titre que la finale de la Coupe de la Ligue (PSG-Lyon ; le 31 juillet ?), ne pourrait se jouer devant plus de 5000 spectateurs.