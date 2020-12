"Non, on était pas si mauvais avant et non, aujourd'hui on est pas le Bayern..."

Vigo a le sourire. Avec Coudet aux commandes, l'équipe semble très solide et cela se voit dans l'ambiance.

Nolito a fait le point sur l'actualité sportive du Celta pour 'EFE'. Il a parlé, entre autres, de l'adaptation rapide de Tapia au football espagnol.

"Je ne le connaissais pas quand le Celta l'a signé, pour être honnête. Mais en regardant les séances d'entraînement, je me suis rendu compte dès le début que c'est un grand joueur et il le montre à chaque match. Ses performances sont spectaculaires, j'espère qu'il continuera ainsi car il est sur un bonne dynamique", a-t-il déclaré.

L'international péruvien a débuté comme titulaire dans la formation d'Oscar Garcia Junyent et continue de l'être avec l'entraîneur argentin Eduardo Coudet. Il a été titulaire dans les 14 matches du Celta en Liga, étant le deuxième joueur le plus utilisé (1158 minutes) après le buteur Iago Aspas (1257).

"C'est un joueur très important pour l'équipe, il récupère beaucoup de ballons mais transmet également des ballons aux attaquants. J'espère qu'il continuera à ce niveau ou ira même plus loin, car ce sera très bon pour le groupe", a insisté Nolito.

Le natif d'Andalousie estime que Renato Tapia et le milieu de terrain turc Okay Yokuslu sont deux "très bons joueurs" qui doivent être "au plus haut niveau" car la saison sera "longue et très dure".

"En ce moment, on est dans une bonne période mais on ne peut pas relâcher, on doit continuer sur cette lancée car on était pas si mauvais avant et non, aujourd'hui on est pas le Bayern", a averti le milieu de terrain du Celta, qui ce mercredi se rendra à Getafe après avoir remporté ses quatre derniers matches en Liga.