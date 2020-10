"Nos jeunes ne sont pas de simples talents"

Même pas majeurs, Pedri et Ansu Fati sont déjà deux membres importants du 11 de Koeman, ce que les vétérans du vestiaire ne peuvent qu'admirer. C'est le cas de Pjanic notamment, qui pour 'SkySport' est revenu sur l'explosion des deux génies.

"Les jeunes d'ici ne sont pas de simples talents, ils ont quelque chose en plus. Ils sont dans l'équipe parce qu'ils le méritent. Pedri a très bien joué et Ansu a énormément de qualités. Ce sont de jeunes joueurs qui progressent beaucoup."

Le duel de ce mardi contre la "Vieille Dame" était l'une des performances les plus abouties de l'ère Koeman. "C'était un match important pour nous et cela nous a donné beaucoup de confiance. On a joué contre un contre adversaire, et on doit continuer à le faire. On veut terminer premiers du groupe et se lancer en Liga."