La Juventus Turin a toutes les chances de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mais devra s'imposer ce mardi soir contre le Ferencvaros hongrois.

L'entraîneur de la Vieille Dame, Andrea Pirlo, s'est confié en conférence de presse sur l'objectif de la rencontre et sur l'état de forme de ses joueurs.

"Nous allons affronter ce challenge dans la meilleure forme possible. Aucune baisse de concentration n'est tolérée, nous voulons obtenir la qualification le plus vite possible. Nous avons quelques absents en défense mais le reste est disponible, et ceux qui sont le plus en forme seront sur le terrain", a assuré l'entraîneur italien.

"Dybala est en train de retrouver la form. Nous verrons bien s'il joue dès le début. Ce sera un match décisif, le premier fut bon mais le second est celui qui importe aujourd'hui. Nous réfléchissons à plusieurs solutions en attaque, nous essaierons de jouer avec Dybala, Ronaldo et Morata mais ça prend du temps", a révélé Pirlo.

"Décrocher la qualification est important, cela nous permettra de donner du repos aux joueurs qui ont participé au plus de rencontres depuis le début de la saison", a-t-il ajouté.