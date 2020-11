"Nous allons tout faire pour gagner contre la France"

En conférence de presse, après la victoire face à Andorre sur le score de 7-0, ce mercredi, le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, a montré sa motivation pour le match face à la France ce samedi, pour la Ligue des Nations. Le coach explique qu'il mettra tout en oeuvre pour assurer la victoire tout en gardant l'identité de jeu :

" Comme je l'ai dit, je vais me pencher sur le match contre la France. Je dois préparer ce match avec mes joueurs. C'est un adversaire que nous avons affronté il y a un mois. Nous nous connaissons très bien. Nous allons conserver notre identité et notre style de jeu car cela ne marcherait pas de tout changer. Ce sera un match différent et sachez que nous allons tout faire pour gagner."