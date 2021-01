"Nous aurions dû plier le match plus tôt"

Marc-André ter Stegen a réalisé une importante performance contre Huesca. Le Barça a retrouvé la victoire grâce à un petit but de Frenkie de Jong, malgré les nombreuses occasions manquées.

Le Barça manque encore d'efficacité devant les buts, et le gardien allemand sait que c'est l'un des points sur lesquels son équipe va devoir s'améliorer lors des prochains mois.

"Ce sont trois points super importants pour bien commencer l'année. Nous avons su souffrir parce que nous n'avons pas été capables de plier le match avec un second but. Il faut gagner ce genre de matchs qui déterminent une saison", a déclaré Ter Stegen pour 'Movistar+'.

"En seconde période, nous n'avons pas non plus réussi à plier le match. Nous devons nous améliorer sur ce point. Nous étions très concentrés, surtout sur les 35 premières minutes, et l'équipe m'a beaucoup plus", a expliqué le gardien allemand.

L'international allemand sait que le Barça va devoir être solide en janvier : "C'est un mois avec beaucoup de matchs importants et si nous pouvons continuer à gagner à l'extérieur, nous pourrons nous battre pour le titre."