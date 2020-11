"Nous aurons besoin de Sergio Agüero"

Depuis le début de l'année, le sort s'acharne sur Sergio Agüero. Longtemps éloigné des terrains après une grave blessure, l'Argentin avait notamment fait son retour en octobre, mais c'était sans compter sur une rechute face au West Ham le 24 octobre, en Premier League.

Un mois après, El Kun n'est toujours pas remis de cette nouvelle blessure. En conférence de presse ce mardi, Pep Guardiola a tenu à donner des nouvelles de son joueur.

"Aujourd'hui il s'entraîne à nouveau. Nous voulons qu'il retrouve une bonne forme et de bonnes sensations avec son genou. C'est la chose la plus importante. Une étape à la fois. Nous avons de nombreux matches cette saison et nous aurons besoin de lui", a-t-il déclaré.