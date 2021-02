"Je ne sais pas s'il y a un favori, ce sont deux grandes équipes"

Le Paris Saint-Germain est arrivé à Barcelone pour disputer le huitième de finale aller de la Ligue des champions et Leandro Paredes et Mauricio Pochettino étaient présents en conférence de presse.

"Je ne sais pas s'il y a un favori. Les deux équipes sont de grandes équipes. Ce sera difficile pour les deux équipes. L’équipe qui jouera le mieux se qualifiera. (...) Je crois que le tirage est difficile avec une équipe comme le Barça contre nous. Nous l’avons pris comme ça. Maintenant, nous devons doit nous préparer du mieux possible pour donner le meilleur de nous demain", a assuré le joueur argentin sur la rencontre de mardi.

"Le fait de jouer contre Messi change les choses. Il y a une responsabilité défensive. Mais nous allons essayer de faire de notre mieux pour ce match, pour le gagner. Il faut avoir le ballon pour qu’il ne puisse pas nous mettre en difficulté", a expliqué Paredes sur son compatriote.

Leandro Paredes est aussi revenu sur les rumeurs concernant Leo Messi : "Nous avons beaucoup parlé de ça dans le vestiaire mais je ne veux plus en parler, nous ne pensons qu'au match de demain. Nous avons un entraînement pour nous préparer et jouer du mieux possible."

Enfin, le milieu de terrain est revenu sur son souvenir du 6-1 de la remontada, lui qui ne jouait pas encore à Paris à l'époque : "Je me souviens que du résultat, pas du match, ça fait trop longtemps. Mais le plus important c'est le match de demain."