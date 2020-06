"Nous avons ce qu'il faut pour être champions"

Le milieu de terrain chilien, Arturo Vidal, espère pouvoir remporter un second titre de Liga en fin de saison avec le FC Barcelone et a confiance en son équipe pour atteindre cet objectif.

Arturo Vidal pense que le Barça est capable de le faire : "Nous sommes dans les bonnes conditions pour être champions de Liga. L'une des clés est la bonne ambiance au sein du groupe."

"Nous avons une belle amitié et cela nous aide sur le terrain. C'est très important parce que ça se voit. Je suis heureux", a assuré le joueur, qui fait pourtant l'objet de nombreuses rumeurs de départ.

"Puisque tous les matches se jouent tous à la suite, nous devons profiter au maximum du temps que nous avons pour arriver le plus en forme possible pour le prochain match", ajoute le milieu de terrain.

Il s'est aussi confié sur la sensation de jouer à huis-clos : "C'est bizarre et c'est compliqué. Quand on arrivait au stade avant, on pouvait ressentir l'ambiance, les supporters te le faisaient sentir. Aujourd'hui, tu ne sens rien, tu n'as pas la ferveur de tes supporters et c'est compliqué. Mais une fois que le match commence, il faut être concentré au maximum."