"Nous avons confiance en nos joueurs pour gagner"

À quelques jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, l'entraîneur argentin du PSG, Mauricio Pochettino, a évoqué la rencontre dans un entretien accordé au site officiel de l'UEFA.

"Le PSG a eu une opportunité l'année dernière pour atteindre ce que club rêve d'atteindre depuis 50 ans, et nous avons une nouvelle chance. Nous devons y aller pas à pas, et nous devons garder en tête que les choses ne seront pas faciles", a commencé Mauricio Pochettino sur les objectifs de son équipe.

Mauricio Pochettino est revenu sur l'évolution du Barça de Koeman : "J'ai vu leur évolution, d'abord depuis chez moi à Londres, quand Koeman est arrivé. Il est clair qu'ils sont en train de passer à l'étape suivante, à un nouveau chapitre. Quand il est arrivé, il a commencé à travailler pour que son équipe offre ses meilleures performances. Après sept mois, Ronald a mis ses idées en pratique et l'équipe sait ce qu'il veut."

"Ils ont une équipe solide et des joueurs incroyables. Ils savent comment se battre, c'est une équipe construite pour gagner. (...) Nous aurons besoin de structure et d'iées pour stopper le Barça. Mais nous avons confiance en nos joueurs pour le faire de la meilleure manière possible et gagner."