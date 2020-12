"Nous avons été irréguliers, nous avons perdu le contrôle, le ballon..."

L'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a reconnu que son équipe avait joué "un match très irrégulier" après le nul 2-2 contre Valence.

"Il y a eu des moments de manque de contrôle, nous avons perdu le ballon et nous avons laissé des un contre un dans de grands espaces. C'est pourquoi j'ai pensé à jouer à trois en seconde mi-temps avec l'intention de contrôler le jeu", a ajouté Koeman en conférence de presse.

Avec un score de 2-1, l'équipe ne pense plus à contrôler le jeu et à défendre. C'est le risque de jouer avec trop d'espace derrière. Il faut avoir la balle", a-t-il ajouté.

Et il a estimé que l'inefficacité devant le but contre Valence n'était pas le problème : "Nous n'avons pas manqué beaucoup d'occasions franches cette fois-ci. Nous n'en avions pas beaucoup non plus."

Avec ce match nul, le Barça reste à huit longueurs du leader, l'Atlético Madrid, qui compte un match de moins.