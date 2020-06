"Nous avons hÃ¢te d'Ãªtre Ã  mardi"

L'Atlético Madrid a réalisé une jolie reprise et a de nouveau remporté sa dernière rencontre de Liga contre Alavés, arrivant ainsi dans des conditions idéales pour le choc contre le FC Barcelone au Camp Nou.

Kieran Trippier a analysé la rencontre à venir : "C'est une équipe fantastique et nous avons déjà joué deux fois contre eux cette saison. Nous devons nous concentrer sur notre jeu car il nous reste que trois jours et nous avons hâte d'être à mardi pour prendre trois points."

Trippier est aussi revenu sur le fait de jouer à huis-clos : "J'avais déjà joué à huis-clos et c'est un challenge. Le plus important, c'est que tout le monde soit en bonne santé et nous savons que les supporters nous soutiennent toujours. Chaque victoire est pour eux."

Ce mardi 30 juin, à 22 heures, aura donc lieu l'un des plus grosses affiches de cette fin de saison en championnat espagnol. Une rencontre lors de laquelle les deux équipes donneront tout pour atteindre leurs objectifs de fin de saison.