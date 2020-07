"Nous avons laissé filer le titre"

Le FC Barcelone ne dépend plus de lui en Liga pour les deux dernières journées de championnat et le Real Madrid n'a besoin que de deux petits points en deux matches pour décrocher le titre.

Les joueurs du Barça savent qu'ils n'ont pas montré leur meilleure version depuis la reprise du championnat et se concentrent maintenant sur le huitième de finale retour de Ligue des champions.

Dans une interview pour 'Mundo Deportivo', le numéro 9 uruguayen a confié qu'il considérait la Liga comme presque impossible à gagner dans cette situation.

"En Liga, il faut être critiques avec nous-mêmes : on a laissé filer le titre. On est conscient qu'on dépendait de nous, et il n'y a aucune excuse", a assuré l'attaquant de l'équipe de Quique Setién.

Mais celui-ci entend bien se battre pour la Ligue des champions en août : "Maintenant, par fierté et prestige, il faut gagner les deux matches restants et ensuite se concentrer à fond sur le seul titre qu'on peut gagner, la Ligue des champions."

"La dynamique que nous avions contre Villarreal, c'est le bon chemin si nous voulons nous battre pour les choses importantes, comme la Ligue des champions, qui est ce qui nous reste. Si tout l'effectif est à 150%, nous pouvons atteindre l'objectif. C'était un message contre Villarreal, si nous voulons le faire, nous le pouvons", a-t-il ajouté.