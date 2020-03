Sergio Busquets, dans son analyse du match contre le Real Madrid au micro 'Movistar', a refusé de parler de problème phuysique au Santiago Bernabéu en deuxième période.

"Nous avons perdu le contrôle à cause des pertes de balle. Nous n'avons pas su sortir du pressing sur les six mètres lorsqu'ils nous pressaient. Parfois tu te trompes sur une passe et tu prends un risque, même si je pense que nous avons les joueurs pour le faire", a affirmé le Catalan.

Busquets ne pense pas que le problème soit physique. "C'est une question de dynamique. Lors de la première mi-temps, on semblait mieux, mais je ne crois pas que ce soit un problème physique", a-t-il confié.

"C'était une opportunité pour prendre de l'avance et mais cela n'a pas fonctionné. Nous avons fait une très bonne première période, mais en deuxième mi-temps ça a changé. Nous avons eu du mal à sortir de derrière et ils en ont profité. Sur une acion malchanceuse ils ont marqué le 1-0 sur une frappe contrée", a-t-il affirmé.

Le joueur du Barça ne pense pas que la lutte est finie. "On aime tous avoir le ballon et je pense que nous avons les joueurs pour le faire. Toutes les équipes souffrent sans ballon. Il reste encore beaucoup de matches", a conclu Busquets.