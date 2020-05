"Nous avons peur", le communiquÃ© des joueurs d'Eibar

LaLiga envisage un "retour à la compétition en juin" alors que les entraînements des équipes du championnat espagnol vont reprendre cette semaine, a annoncé l'organe qui gère le football professionnel en Espagne ce lundi via communiqué.

Mais la reprise n'enchante pas tout le monde. Dans une tribune publiée par nos confrères d'AS' ce mardi, les joueurs et le staff d'Eibar ont ensemble, d'une voix, exprimés leurs inquiétudes.

Voici le communiqué :

"Nous sommes privilégiés, nous aimons nous entraîner et jouer chaque minute, c'est pourquoi nous voulons jouer. Mais avant d'être des footballeurs, nous sommes des personnes. Et comme une grande partie de la société, nous sommes préoccupés par la situation sanitaire. Nous avons peur de commencer une activité dans laquelle nous ne pourrons pas nous conformer à la première recommandation de tous les experts, à savoir la distanciation physique."

"Nous craignons qu'en faisant ce que nous aimons le mieux, nous puissions être infectés, contaminer nos familles et nos amis, et même contribuer à une nouvelle flambée de l'épidémie, avec les terribles conséquences que cela entraînerait pour l'ensemble de la population."

"La santé de tous doit passer avant tout, et il est temps que cette idée prévale par des actes, et pas seulement par des mots. Ce n'est qu'avec cette prémisse claire qu'il serait logique de reprendre la compétition. Nous demandons des garanties. Nous exigeons des comptes", ont ainsi expliqué les joueurs et l'ensemble du staff d'Eibar.