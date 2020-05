"Nous avons réussi à en finir avec le pouvoir du Barça"

José Mourinho a atteint le top de son aventure avec le Real Madrid en 2011-2012. Après trois ans de domination par le FC Barcelone, les Merengue remportaient le titre de champions d'Espagne.

"C'est difficile de savoir si ce fut l'étape la plus haute de ma carrière mais ce fut sans aucun doute un moment des plus importants", a confié l'actuel entraîneur de Tottenham dans son interview pour 'Marca'.

"C'est un titre que nous avons obtenu lors d'une période de domination du Barça. Mettre fin à cela et le faire en obtenant un record de points et de buts, cela a rendu tout encore plus important et intéressant, puisque nous avons réussi à le faire de la meilleure façon possible. Ce n'est pas juste un titre, ce fut surtout une manière historique de le gagner", explique l'ancien entraîneur merengue.

"Je crois que ce fut fondamental de trouver une manière de pouvoir jouer et faire en sorte que l'on soit les meilleurs. Nous avons construit une identité de jeu adaptée aux conditions et à la qualité des joueurs", continue Mourinho avant d'évoquer le match de la 35e journée au Camp Nou.

"Ce sont des bons souvenirs. Nous jouions en espérant obtenir deux résultats, parce que la victoire et le match nul nous servaient. Je répétais à mes joueurs qu'on gagnerait ce match, que l'émotion et la presse, ce sont eux qui l'avaient. Au final, la raison l'a emporté sur l'émotion", raconte le Special One.

Enfin, l'entraîneur est revenu sur la manière de jouer de son Real Madrid : "Nous étions toujours très organisés défensivement sur le terrain, et chacun savait parfaitement ce qu'il avait à faire. Il y avait beaucoup de discipline et beaucoup d'organisation derrière le jeu de cette équipe. Et nous étions capables de faire des transitions explosives, directes vers l'objectif."