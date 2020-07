"Nous devions profiter du rÃ©sultat du BarÃ§a"

Dani Carvajal fut l'un des joueurs clés de la victoire du Real Madrid contre Getafe, puisque c'est lui qui a eu la bonne idée de se lancer dans une course dans la surface, provoquant un penalty.

"Nous avons peu de repos jusqu'à dimanche et après jusqu'à vendredi, nous aurons plus de temps pour nous reposer. Nous avons un effectif complet et ça se voit. Avec 25 joueurs qui donnent tout", a assuré Carvajal pour 'Movistar'.

"Il fallait profiter du résultat du FC Barcelone. Pour nous aujourd'hui, c'était comme une finale. Getafe nous a mis en difficultés mais l'équipe était sérieuse. Le coach a fait des changements et nous étions prêts", a ajouté le défenseur latéral du Real Madrid.

"Avec quatre points d'avance et la différence particulière, nous dépendons de nous et cela dépendra de nous si nous gagnons la Liga ou non. Le message du coach après la trêve était qu'il y avait onze finales, et nous allons tout faire pour prendre 33 points", a terminé le défenseur.