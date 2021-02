"Nous devons continuer à lutter, on a pas le choix"

La défaite face à Everton (0-2), lors de la 25e journée de Premier League, a marqué la quatrième défaite consécutive de Liverpool en championnat.

Après le match, Jurgen Klopp a reconnu la méforme des Reds, mais refuse de baisser les bras : "Nous avons commis une erreur en première mi-temps et Everton en a profité. Puis on a passé tout le match derrière le résultat et on a même pu créer des situations, mais on ne savait pas comment se matérialiser. Je ne parlerai pas de bonnes choses quand nous perdons un derby, mais elles se sont produites et c'est ce à quoi nous devons nous accrocher. Je sais que dès que nous améliorerons la finalisation des occasions, nous gagnerons à nouveau. Maintenant, nous devons continuer à nous battre, on a pas le choix", a-t-il déclaré à 'BBC Sport'.

À noter que Liverpool occupe actuellement la 6e place, avec 40 points. Les Reds sont à 3 points de Chelsea, qui occupe la 4e place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.