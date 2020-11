"Nous devons faire face au fait qu'Alaba va nous quitter"

Une séparation se profile entre David Alaba et le Bayern Munich. 12 ans après sa venue en Bavière, le défenseur devrait quitter l'équipe à l'issue de son contrat en juin 2021.

Lundi, le patron du Bayern Herbert Hainer avait annoncé que le club avait retiré une offre de prolongation de contrat, faute d'accord entre les deux parties.

Ce mardi, au micro de 'Sky Allemagne' avant le coup d'envoi du match Salzbourg - Bayern, le directeur sportif Hasan Salihamidzic a évoqué la situation de l'international autrichien.

"Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne sais plus comment on pourrait trouver un accord. Nous devons faire face au fait que David va nous quitter. C'est une super-catastrophe industrielle", juge-t-il. "Il y a dix jours, nous avons mis sur la table une offre améliorée. Et nous avons posé un délai, jusqu’à la fin de la semaine dernière. Nous avons prévenu l’agent que nous retirerions notre offre après expiration du délai. Il n’est rien venu de sa part."

David Alaba, dont sa valeur marchande est estimée à 65 millions d'euros sur 'transfermarkt.de', pourrait quitter le Bayern Munich gratuitement à la fin de la campagne 2020-21.