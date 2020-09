Le FC Barcelone a remporté ses deux matchs amicaux de pré-saison lors des derniers jours contre le Nastic de Tarragone et Gérone, et retrouve le Camp Nou ce samedi en début de soirée.

Les Blaugrana affronteront Elche pour le trophée Joan Gamper. L'occasion pour Ronald Koeman de faire ses derniers ajustements avant ses débuts en Liga la semaine prochaine.

"C'est notre dernier match amical et c'est un bon match contre une équipe de Liga qui va nous servir à évaluer comment nous nous sentons physiquement et dans le jeu. Nous devons nous améliorer pour affronter la Liga sereinement", a confié l'entraîneur du Barça.

Un trophée Joan Gamper dont le coup d'envoi sera donné à 19 heures, heure locale, au Camp Nou. Un match amical qui sera sans public sur la pelouse de l'antre catalane.

"J'ai toujours pensé que le football, il faut le jouer avec du public. Et c'est dommage que nous devions vivre cela mais nous devons l'accepter. Ce sera un match spécial et il est évident avec un stade plein, ce serait différent", a ajouté Ronald Koeman.

L'entraîneur a assuré que Pjanic devrait jouer un petit peu contre Elche, et est revenu sur la forme physique et tactique de son équipe : "Nous avons vu certaines choses contre Gérone et nous voulons voir un match plus complet. Au moins, nous avons bien joué pour le moment. Dans trois semaines, nous nous serons amélioré."