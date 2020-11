"Nous devons tous nous améliorer"

Le Barça n'arrive pas à sortir de sa crise, mais retrouvera ce mardi une compétition au sein de laquelle l'équipe n'a pas encore perdu une seule rencontre cette saison : la Ligue des champions.

Si le Barça s'offre une quatrième victoire en autant de match, il sera assuré de jouer les huitièmes de finale de la compétition européenne. Il faudra donc gagner mardi à Kiev.

Cependant, le Barça devra faire sans de nombreux joueurs. Clément Lenglet, seul défenseur central disponible pour la rencontre, était en conférence de presse pour analyser le match et la forme de son équipe.

"Nous savons que c'est un match important à gagner après la dernière défaite. Si nous assurons la qualification, l'entraîneur pourra faire des changements et essayer de nouvelles choses", a confié le défenseur central français.

Il est aussi revenu sur l'absence de Piqué : "C'est une absence très importante et cela nous affecte parce que ça fait longtemp qu'il joue ici. Je me sens disponible et prêt pour aider l'équipe. Ça fait plus de deux ans que je suis ici et je suis à l'aise au club, mais c'est l'entraîneur qui décide de qui doit jouer."

L'international français a évoqué la possibilité de jouer avec De Jong en défense pendant l'absence de Piqué : "Actuellement il n'y a pas beaucoup de centraux disponibles donc c'est possible que Frenkie joue en défense centrale pour aider l'équipe. (...) C'est un joueur de grande qualité et avec une grande capacité physique, il peut couvrir cette position parce qu'il a une grande lecture du jeu. Je ne me sens pas mal à l'aise quand je joue avec lui."

Lenglet a aussi évoqué la position actuelle du Barça en Liga : "Oui, on peut la gagner. Baisser les bras dès maintenant ne serait pas bon en tant que professionnels et ce serait un manque de respect envers nos supporters."